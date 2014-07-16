كريستيان تيو يتعهد بتقديم كل ما لديه مع بورتو

لشبونة، (إفي): تعهد كريستيان تيو المعار من برشلونة الإسباني لبورتو البرتغالي لمدة عامين بتقديم كل ما لديه مع ناديه الجديد.
وقالت تيو في رسالة على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية "أصل البرتغال بكل احترام ورغبة وأتعهد بتقديم كل ما لدي للنادي وجماهيره".
بالمثل وجه اللاعب (22 عاما) الشكر لنادي برشلونة على بدء مرحلة جديد في حياته الاحترافية.
وانضم تيو اليوم إلى استعدادات بورتو للموسم الجديد في هولندا تحت قيادة مواطنه جولين لوبيتيجي الذي كان مدربا له في منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.
وأعلن برشلونة اليوم أن الاعارة ستكون لموسمين مقابل مليوني يورو، مع وجود بند يعطي بورتو أفضلية لشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو.
واتخذ اللاعب هذا القرار نظرا لصعوبة خوضه المباريات بقميص برشلونة خاصة بعد وصول المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز وعودة المعار جيرارد ديولوفيو.