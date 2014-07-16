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صلاح يغيب عن أول وديات تشيلسي في الموسم الجديد

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صلاح يغيب عن أول وديات تشيلسي في الموسم الجديد صلاح يغيب عن أول وديات تشيلسي في الموسم الجديد

يغيب المصري محمد صلاح عن فريقه تشيلسي في أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد 2014-2015 أمام ويكومب واندرز.

ويلعب تشيلسي بتشكيلة من لاعبي فريق الرديف مُطعم ببعض لاعبي الفريق الأول والذين يجلسون على دكة البدلاء مثل جون تيري وإيفانوفيتش وماتيتش.

 

وكان تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي بدون الحصول على أي بطولة بعد أن حصل على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وخرج من دور الـ16 من كأس إنجلترا وكذلك من نصف نهائي دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد انتقل لتشيلسي في يناير من الموسم الماضي قادما من بازل السويسري والذي قضى فيه موسما ونصف.

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