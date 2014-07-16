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الاتحاد الألماني يعتذر للأرجنتين بسبب رقصات الاحتفال بالكأس

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الاتحاد الألماني يعتذر للأرجنتين بسبب رقصات الاحتفال بالكأس الاتحاد الألماني يعتذر للأرجنتين بسبب رقصات الاحتفال بالكأس

برلين، (إفي): اعتذر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجاجنج نيرسباخ عن سوء الفهم الذي وقع خلال احتفالات اللاعبين بالتتويج ببطولة كأس العالم، حيث تم تفسير بعض رقصاتهم بأنها "إهانة" للأرجنتين.

وأدى لاعبو المانشافت في احتفالات الفوز بالمونديال في برلين رقصة عرفت برقص "جاوتشو"، وهو مصطلح يشير الى سكان أمريكا الجنوبية من رعاة البقر ويشمل الأرجنتينيين ايضا، مما اعتبر إهانة للبلد اللاتيني الذي خسر منتخبها المباراة النهائية.

وأوضح نيرسباخ "عرفت من أوليفر بيرهوف (مدير ) أن أحدا من أعضاء المنتخب لم يقصد السخرية أو إهانة الخصم، الأجواء كانت سعيدة، ونأسف على ردود الأفعال والفهم الخاطيء".

وأشار نيرسباخ الى أنه تحدث الى نظيره الأرجنتيني خوليو جروندونا وشرح له الأمر منعا للالتباس.

قام بتأدية الرقصة المثيرة للجدل ماريو جوتزه وميروسلاف كلوزه وتوني كروس وأندري شورله وشكودران مصطفي امام نحو 40 الف مشجع.

وأبرزت الصحف الألمانية تلك الواقعة لانتقادها، حيث اعتبروها بمثابة "هدف بالخطأ في مرمى ألمانيا" و"قلة احترام" و"تصرف غبي"، بينما وصفتها صحف أخرى بـ"رقصة مبهجة".

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