فيليبي لويس: لم أكن أفكر في الرحيل ولكن تشيلسي غير ذلك

(إفي): أكد الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس اليوم أن السبب وراء رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني نحو تشيلسي الإنجليزي هو أن عرض الـ(بلوز) جدد شعوره بـ"الاشتياق" لتحقيق الالقاب، والذي كان يتخوف من ضياعه اذا ما استمر مع الـ"روخيبلانكوس".

وقال فيليبي لويس في مؤتمر صحفي لوداعه اليوم "مسؤولو النادي جلسوا للتحدث معي وبذلوا مجهودا مضنيا للتجديد، حقيقة لم أكن أفكر أبدا في الرحيل بل الاستمرار لسنوات اضافية، ولكن جاء عرض تشيلسي، وتجددت لدي طموحات أخرى باللعب في فريق ودوري أعشقه".

وأضاف اللاعب "مع تغيير الفريق سأجدد النهم والطموح الذي كنت أخشى فقدانه، طوال أربع سنوات شعرت بالراحة في مركزي وكان لدي خوف من انخفاض مستواي، أعتقد أن التغيير سيجدد الرغبة".

وأردف المدافع (28 عاما) "مسيرة لاعبي كرة القدم قصيرة للغاية، وأرغب في انهاء مسيرتي بصورة جميلة ورائعة ومكتملة، كنت أتمنى اللعب في المونديال، ولكن هذا الأمر لم يحدث".

وأكمل فيليبي لويس "أحببت فريق تشيلسي دائما، حينما واجهناه في دوري الأبطال وتواجدنا في المدينة شعرت بالراحة، حينما وصلت العرض، قلت لنفسي أن هذا هو الفريق المثالي بالنسبة لي للعب في الدوري الإنجليزي، لذا لم أستغرق وقتا كبيرا في التفكير".