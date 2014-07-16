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مشاكل في القلب تبعد أدريانو عن برشلونة لـ6 أسابيع

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مشاكل في القلب تبعد أدريانو عن برشلونة لـ6 أسابيع مشاكل في القلب تبعد أدريانو عن برشلونة لـ6 أسابيع

(إفي): يغيب ظهير برشلونة الإسباني، البرازيلي أدريانو كوريا عن الفريق من أربعة إلى ستة أسابيع لمعاناته من اضطراب في معدل ضربات القلب ظهر أثناء الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد.

وقال الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيتبع برنامجا بدنيا مخصصا خلال فترة غيابه عن الفريق نتيجة لهذا الاضطراب.

بهذه الطريقة ينضم أدريانا لرافينيا الذي لم يتدرب اليوم نتيجة لاصابته بكدمة في القدم.

من ناحية اخرى رحل كريستيان تيو عن الفريق أمس معارا لبورتو البرتغالي، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة رحيل بويان كريكيتش، عقب ظهور أنه لا يدخل في خطط المدرب لويس إنريكي.

ومن المتوقع أن يؤدي وضع كوريا لتسريع برشلونة للبحث عن لاعب يقدر على اللعب كقلب دفاع وظهير

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