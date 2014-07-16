المقاومة الفلسطينية تواصل قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ

واصلت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، قصف المواقع والبلدات والمدن الإسرائيلية بالصواريخ، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مسئوليتها عن قصف “زيكيم” بخمسة صواريخ “107″، ومستوطنة “كرميه” شمال القطاع بستة صواريخ “قسام” وحشودات عسكرية في موقع كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع بقذيفتي “هاون” وصاروخ 107.

وحذرت “كتائب القسام” الإسرائيليين، أنهم سيبقون تحت النار إذا واصلت حكومتهم رفض شروطها للتهدئة.

وقالت في رسالة نصية أرسلتها إلى هواتف نصف مليون مستوطن اليوم: “لقد ادعت حكومتكم أمس الثلاثاء أنها أوقفت الحرب دون تلبية شروطنا ظناً منها أننا سنسارع إلى وقف إطلاق النار لكننا سارعنا إلى ضرب كل مكان في إسرائيل من ديمونا حتى حيفا وجعلناكم جميعاً في الملاجئ كالفئران”.

وأضافت: “مرة أخرى إن لم تستجب حكومتكم لشروطنا ستبقى كل إسرائيل تحت النار”.

وبدورها،أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،عن قصف “بئر السبع ونتيفوت” بـ 10 صواريخ “جراد” وعسقلان بـ 4 صواريخ “جراد” وكفار عزا بـ 5 صواريخ “107″ ومعبر “ايرز” بـ3 قذائف “هاون” ، فضلاً عن قصف “وكريات ملاخي” بصاروخي “جراد” و”ناحل عوز” بـ 4 صواريخ “107″ وقذيفتي “هاون”.

وعلى جانب آخر ، أعلنت “كتائب الأنصار” الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية قصف عسقلان بصاروخي “جراد” ، كما أعلنت “ألوية الناصر صلاح الدين” الجناح المسلح للجان المقاومة قصف عسقلان بصاروخي “جراد”.

أ ش أ