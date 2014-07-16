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لأول مرة.. طريق للدراجات وإنارة للشوارع بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ

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لأول مرة.. طريق للدراجات وإنارة للشوارع بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ لأول مرة.. طريق للدراجات وإنارة للشوارع بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من إزالة التعديات والاشغالات من المشاية الرئيسية بالشارع الرئيسى بمنطقة الماركاتو، مشيرًا إلى أنه جارى رصفها، بالإضافة للانتهاء من طريق “تراك” الدراجات بطول 4 كيلو متر بخليج نعمة، بدعم من أحد رجال الأعمال.

وأضاف فودة، أنه تم الانتهاء من مشروع إنارة شوارع شرم الشيخ بالطاقة الشمسية، بطول 3 كيلو كمرحلة أولى و4 كيلو متر كمرحلة ثانية، مشيرًا إلى انه سوف يفتتح فى طريق السلام فى عيد الفطر المبارك.

ومن ناحية أخرى قال المحافظ، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ل12 الف وحدة سكنية، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ بشرم الشيخ.

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