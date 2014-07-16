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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 40 مليون جنيه في مطار القاهرة

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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 40 مليون جنيه في مطار القاهرة بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 40 مليون جنيه في مطار القاهرة

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من إحباط محاولة تهريب 40 مليون جنيه مصرى إلى خارج البلاد.

وأضاف المصدر أن جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لمكافحة جرائم التهريب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن ضبط كل من زكريا.ع.ش (26 سنة) – حاصل على بكالوريوس تجارة – ومقيم بالقاهرة الجديدة، وطارق.م.س (26 سنة) حاصل على بكالوريوس تجارة – ومقيم بمحافظة الدقهلية، حال إنهائهما إجراءات السفر متجهين إلى إحدى الدول العربية.

وعثر بحوزتهما على 6 حقائب كبيرة متوسطة الحجم بداخلها مبالغ مالية كبير تقدر بحوالى 40 مليون جنيه مصري، عبارة عن (14617050 ريال سعودي، 11550000 جنيه مصرى، 205200 درهم إماراتي، 22500 دينار كويتي).

بمواجهة المذكورين أقروا بأن الأموال المضبوطة حصلا عليها من أحد الأشخاص بغرض تهريبها إلى خارج البلاد لإيداعها في إحدى شركات الصرافة للاستفادة من فارق العملات، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

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