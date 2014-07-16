إسرائيل تستدعى ثمانية آلاف جندي من الاحتياط..ونتنياهو: يجب تجريد غزة من الأسلحة

قرر المجلس الوزراى الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية، استدعاء ثمانية آلاف جندي من الاحتياط ، إضافة للجنود الذين كان المجلس قد صادق علي استدعائهم لدي بدء عملية”الجرف الصامد” والبالغ عددهم 48 ألفا.

ونقل راديو إسرائيل مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني في القدس قوله إنه”يجب ضمان تجريد قطاع غزة من الأسلحة في نطاق أي تسوية بعيدة الأمد”.

وأكد “نتنياهو” أنه بعد أن قبلت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبعد أن رفضته “حماس” ، فإن “حماس” هي الجهة الوحيدة المسئولة عن استمرار العنف وعن مقتل المدنيين الأبرياء في إسرائيل وقطاع غزة على حد سواء.

ودعا “نتنياهو” خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع وزيرة الخارجية الإيطالية “موغيريني” الأسرة الدولية إلى إدانة “حماس” ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني بما اتخذه “نتنياهو” من قرار شجاع وحكيم بالموافقة على وقف إطلاق النار، ولكنها قالت إنه يجب وقف تعرض المدنيين في قطاع غزة لأذى والشروع في عملية سياسية.

> أ ش أ