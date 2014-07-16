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وصول تسعة جرحى من قطاع غزة إلى عمان لتلقي العلاج

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وصول تسعة جرحى من قطاع غزة إلى عمان لتلقي العلاج وصول تسعة جرحى من قطاع غزة إلى عمان لتلقي العلاج

أرشيفية

وصل إلى عمان تسعة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.

وأفاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اللواء الطبيب خلف الجادر السرحان، في تصريح اليوم الأربعاء، بأنه وبتوجيهات من القائد الأعلى، ومتابعة من ولي العهد، بتسهيل وتقديم العون الطبي لمعالجة الجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة ، تم اليوم استقبال تسعة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة يرافقهم طاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية.

وقال “السرحان” إن ثلاثة من بين هؤلاء المصابين نقلتهم طائرة عسكرية، فيما نقلت الستة الآخرين سيارات إسعاف لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية ، مشيراً إلى أنه قد تم تعزيز طواقم المستشفى الميداني العسكري في غزة بمعدات وأجهزة طبية، إضافة إلى العلاجات اللازمة وخمسمائة وحدة دم.

وأضاف مدير عام الخدمات الطبية الملكية ، أنه يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية ستة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ، الذين تعذر تقديم الخدمة الطبية لهم في المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة جراء إصاباتهم البالغة، من بينهم إمرأتان وطفلة، وذلك ضمن الدفعة الأولى التي تتلقى العلاج اللازم في المملكة.
> أ ش أ

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