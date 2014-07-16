التشيك تشيد بدور مصر الإيجابى فى أزمة غزة.. وتعترف بحق إسرائيل فى حماية مواطنيها

رحبت وزارة الخارجية التشيكية، بمبادرة الهدنة التي تستهدف استعادة الهدوء مشيدة بدور مصر الإيجابي في هذا الصدد .

وأعربت الخارجية التشيكية في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن أسفها لفشل هذه المبادرة على الرغم من قبول إسرائيل بها مطالبة “حماس” والجماعات الأخرى في غزة بوقف فوري للهجمات علي الأراضى الإسرائيلية من أجل السماح بتنفيذ وقف إطلاق النار.

وتعترف التشيك بحق شعبي إسرائيل وغزة في العيش في سلام وأمن، ولكنها تشعر بقلق بالغ من التأثير الكارثي علي الوضع الحالي علي المدنيين الذين يتعرضون للخطر جراء هذا النزاع .

كما أشارت إلي أنها تعترف بحق إسرائيل فى تبني الإجراءات المناسبة لحماية شعبها ولكنها تأسف بشدة لوقوع خسائر بشرية من الفلسطنيين خاصة الأطفال في الأزمة الأخيرة .

أ ش أ