أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الأمم المتحدة»: عباس طالبنا بالتدخل لوقف معاناة «غزة».. ولا نعرف عدد ضحايا إسرائيل

Google+ Print
«الأمم المتحدة»: عباس طالبنا بالتدخل لوقف معاناة «غزة».. ولا نعرف عدد ضحايا إسرائيل «الأمم المتحدة»: عباس طالبنا بالتدخل لوقف معاناة «غزة».. ولا نعرف عدد ضحايا إسرائيل

بان كي مون

صرح المتحدث بإسم بان كي مون فرحان حاج أن الأمين العام تلقي خطاب محمود عباس الذي يطالب فيه الأمم التحده بالتدخل لوقف المعاناة في غزة وأضاف أنه جاري الآن دراسة خطاب عباس لمعرفة ما يمكن فعله.

وفي هذا الإطار أضاف المتحدث أن بان كي مون يتحدث حاليا مع قادة العالم لإيجاد حل لوقف الصراع هناك، وأنه من الاتصالات التي أجراها كانت مع الجانب الأمريكي والجانب المصري .

وردا علي سؤال حول موقف الامم المتحدة من مطالبة اسرائيل الاف الفلسطنيين بإخلاء منازلهم استعدادا لاجتياح بري متوقع فقال المتحدث إن موقف الامم المتحدة لم يتغير فهي تطالب جميع الاطراف بالتخلي عن أي اجراء قد يتسبب في مزيدا من الدماء والخراب وأن تلتزم بسياسة عدم التصعيد..ولم يؤكد أي اتصالات دارت بين بان كي مون والسلطة الإسرائيلية في هذا الخصوص.

ونفى كي مون علم الأمم المتحدة بعدد الضحايا في الجانب الإسرائيلي خلال الصراع الدائر مؤكدا علي أن عدد القتلي في الجانب الفلسطيني تعدي الـ200.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا