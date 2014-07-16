«الأمم المتحدة»: عباس طالبنا بالتدخل لوقف معاناة «غزة».. ولا نعرف عدد ضحايا إسرائيل

صرح المتحدث بإسم بان كي مون فرحان حاج أن الأمين العام تلقي خطاب محمود عباس الذي يطالب فيه الأمم التحده بالتدخل لوقف المعاناة في غزة وأضاف أنه جاري الآن دراسة خطاب عباس لمعرفة ما يمكن فعله.

وفي هذا الإطار أضاف المتحدث أن بان كي مون يتحدث حاليا مع قادة العالم لإيجاد حل لوقف الصراع هناك، وأنه من الاتصالات التي أجراها كانت مع الجانب الأمريكي والجانب المصري .

وردا علي سؤال حول موقف الامم المتحدة من مطالبة اسرائيل الاف الفلسطنيين بإخلاء منازلهم استعدادا لاجتياح بري متوقع فقال المتحدث إن موقف الامم المتحدة لم يتغير فهي تطالب جميع الاطراف بالتخلي عن أي اجراء قد يتسبب في مزيدا من الدماء والخراب وأن تلتزم بسياسة عدم التصعيد..ولم يؤكد أي اتصالات دارت بين بان كي مون والسلطة الإسرائيلية في هذا الخصوص.

ونفى كي مون علم الأمم المتحدة بعدد الضحايا في الجانب الإسرائيلي خلال الصراع الدائر مؤكدا علي أن عدد القتلي في الجانب الفلسطيني تعدي الـ200.