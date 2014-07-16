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رئيس نيجيريا يطالب البرلمان بتخصيص مليار دولار لمكافحة «بوكو حرام»

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رئيس نيجيريا يطالب البرلمان بتخصيص مليار دولار لمكافحة «بوكو حرام» رئيس نيجيريا يطالب البرلمان بتخصيص مليار دولار لمكافحة «بوكو حرام»

أرسل الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، إلي البرلمان رسالة يطلب فيها الموافقة على مليار دولار لاستخدامه في مكافحة أنشطة جماعة “بوكو حرام” المتشددة المتهمة بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية.

وقال “جوناثان” في الخطاب الذي نشر بأبوجا مساء اليوم الأربعاء: “إن الأموال سيتم إنفاقها على شراء معدات وتدريب الضباط والجنود لتمكينهم من القيام بعملهم بكفاءة” .

وأعرب الرئيس النيجيرى عن أمله في أن يوافق البرلمان على هذا الطلب للتغلب على ما وصفه بـ”التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد”.

وجاء الإعلان عن طلب الرئيس الحصول على الأموال بعد ساعات من الإعلان عن مقتل 27 شخصاً في هجومين جديدين شنهما مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في الجماعة على قرية “سابون جاري” بمنطقة “دامبوا” شمال شرق نيجيريا.

أ ش أ

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