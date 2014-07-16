إنريكيه إغليسياس يحيي حفلاً في مصر

وتعاقد إغلاسياس مع شركة " Golf Porto" لتقديم حفلٍ غنائيٍ كبير، ضمن مجموعة الحفلات التي بدأتها الشركة مع بداية الصيف في منطقة مارينا.

وسيقام الحفل في 9 آب /اغسطس، في ظل تجهيزات فنية واستعدادات أمنية عالية المستوى، خاصة أنّ التوقعات تفيد بأن عدد الحضور سيكون كبيراً جداً، لكون Enrique نجماً عالمياً يغني في بلد عربي.

يُذكر أنّ منسّق الأغاني والموسيقي David Vendetta سيشارك Enrique Iglesias هذا الحفل.