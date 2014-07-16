جورج قرداحي يرفض اعتذار رامز جلال

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفاً على رامز جلال في برنامجه "رامز قرش البحر"، وثار جورج وشتم رامز وعنفه بشدة، ولم يقبل اعتذاره في البداية بسبب خوفه من الغرق في البحر خاصة وإنه لا يجيد السباحة.

ولكن بعد توسلات رامز قبل جورج الاعتذار، بل وهنأ رامز على فكرة المقلب موضحاً أنه كشف من قبل العديد من المقالب في بعض البرامج، لكنه اعترف أنه لم يتمكّن من كشف هذا المقلب.

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