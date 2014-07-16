حسن الرداد: هذا سبب غضب ميريام واللبنانيات لسن خجولات

اعترف الفنان المصري حسن الرداد أن اللبنانية ميريام فارس التي يشاركها بطولة مسلسل"اتهام"غضبت بسبب وجود بعض الأفيشات التي أظهرته هو متقدم عليها وهي تقف خلفه مشيرا أن أسلوب الدعاية يختلف في مصر عن لبنان،ورفض أن يقول إنه لا يوجد كيمياء في التمثيل بينهما قائلا الجمهور هو من يحكم على هذه الجزئية موضحا إنه عن نفسه يجد هذه الكيمياء مؤكدا أن ما حدث لا يزيد عن كونه خلافات في وجهة النظر وليس اختلافات.

جاءت هذه التصريحات على خلفيه استضافة الفنان المصري حسن الرداد في برنامج"ليلة"مع الإعلامية سمر يسري على قناة النهار المصرية.

وأوضح الرداد إنه يتحفظ على دخول شقيقته المحجبة للوسط الفني خوفا عليها موضحا أن أي مهنة بها صعاب عديدة لذا فسبق ونصحه كثيرين أن لا يدخل مجال التمثيل.

على الجانب الآخر، وعن حقيقة ما نسب على لسانه من تصريحات يقول فيها إن "المعاكسات في لبنان لا تقف عند حدود الكلام بل تصل إلى الأفعال"، قال الرداد إنه لا يتذكر أنه أدلى بمثل هذا التصريح ، وقال إن الفتيات في لبنان أكثر جرأة وحرية وإنهن لا يتردّدن قبل مصافحته والحديث معه في مطار بيروت، وإنهن يستقبلنه بالورود، وأضاف أنهن لسن خجولات وأن هذا يعود إلى كونهن أكثر انفتاحاً.

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