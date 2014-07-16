ساندرا بولوك تتواجه مع مهووس على باب غرفة نومها

بعد أن اقتحم مهووس منزل الممثلة Sandra Bullock الشهر المنصرم، نشرت مجلة "TMZ" وثيقة تثبت أنّ النجمة تواجهت مع هذا المهووس وجهاً لوجه على باب غرفة نومها.

وتُظهر الوثائق أنّ بولوك سمعت أصواتاً غريبة في المنزل في تمام الساعة الواحدة صباحاً، فتوجهت لإقفال الباب لتتواجه مع مهووس، الذي يدعى James Corbett ويبلغ من العمر 39 عاماً، وجهاً لوجه على باب غرفة نومها.

وسرعان ما أغلقت Bullock الباب وإتصلت بالشرطة، بعد مشاهدتها لغريب يرتدي ملابس داكنة على باب غرفة نومها.

وذكرت النجمة في الوثائق أنّها كانت تستحم قبل التوجه للنوم، وCorbett كان موجوداً في المنزل طوال هذا الوقت.

كما أظهرت الوثائق أنّ المهووس Corbett يصرخ طالباً السماح من Bullock عندما وصلت الشرطة، وقد وجد معه دفتر ملاحظات فيه صور للنجمة، ومكتوب فيها " سوف أفكر فيك الى الأبد، أنت وLouie، لأنه ابني وانت زوجتي بسلطة الله، ونحن ننتمي الى بعضنا".

والجدير بالذكر أنّ الشرطة عثرت على الكثير من الأسلحة لدى Corbett بعد القبض عليه، فوجّهت له تهمة حيازة أسلحة غير مرخصة إضافة الى تهمة السطو على منزل Sandra Bullock، الذي دخله دون أن يحمل أي سلاح.

كيف تطل Sandra Bullock على السجادة الحمراء؟

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