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سر اختفاء يسرا

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سر اختفاء يسرا سر اختفاء يسرا

الأربعاء 16-07-2014 17:45

احتجبت الفنانة يسرا عن الأضواء، ولم تظهر في أي مناسبة فنية، كما انها اعتذرت عن الحلول ضيفة على عدد كبير من البرامج في شهر رمضان، ولم تعد ترد على اتصالات الصحافيين.
ممثلة مقربة من يسرا أكدت لـ"سيدتي نت" احتجاب يسرا واعتكافها عن الحلول ضيفة على البرامج التلفزيونية، وقالت إن يسرا حزينة جداً بسبب ردود الفعل السلبية التي يحصدها مسلسلها "سرايا عابدين" لجهة تقليده مسلسل "حريم السلطان" واتهامه بتشويه التاريخ وتحريفه، وقد لامها كثيرون على المشاركة في هذا العمل.
مسلسل"سرايا عابدين" يشارك في بطولته غادة عادل ونيللي كريم وقصي خولي والقصة للكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة وإخراج عمرو عرفة.

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