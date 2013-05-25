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113 ألف طالب يبداون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية باسوان

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113 ألف طالب يبداون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية باسوان 113 ألف طالب يبداون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية باسوان

عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

بدأت اليوم بمحافظة أسوان أمتحانات الدبلومات الفنية حيث أدى الأمتحان 113 ألف و310 طالب الأمتحان لليوم الأول فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بواقع 63 لجنة على مستوى المحافظة منها 56 لجنة للدبلوم الزراعى والتجارى و7 لجان للخط العربى والتربية الخاصة.

ومن ناحيته قام عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمرور على بعض اللجان للتاكد من سير الامتحانات بشكل طبيعى واضاف أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لم تتلقى أى شكاوى من الطلاب أو المراقبين سواء من حالات غش أو صعوبة الأمتحان.

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