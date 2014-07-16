مفاجآت في سحور مركز راشد للمعاقين

دبي: صباح جميل- تصوير: راشد أبو راشد

في خيمة "أجوان" في دبي، جمع مركز راشد للمعاقين نخبة من أهل الفن والإعلام والشخصيات الهامة، حيث قامت باستقبالهم السيدة مريم عثمان، المديرة العام لمركز راشد، ومن الحضور فايز السعيد، أريام، محمد كريم، نسرين طافش، سامر المصري، علي جابر، أميرة الفضل، بروين حبيب، رؤى الصبان، المايسترو وليد فايد، سعود الكعبي، علي الخوار، المخرج عادل عابد، دكتور مجد ناجي وعلي المولى مدير أعمال صابر الرباعي.

اجتمع الحضور كلهم على السحور، وبدأت المناقشات والدردشات الجانبية على مشاغلهم والأعمال الرمضانية التلفزيونية وأين يقضون العيد؟ فمنهم من لديه حفلات ومنهم سيغادر إلى دول أوروبا وشرق آسيا، بعد أن قضوا شهر رمضان بين تصوير أعمالهم ودعوات السحور والإفطار وبعدها فاجأ مركز راشد الحضور بتكريم كل النجوم والإعلاميين والشخصيات المهمة الحاضرة، كما تمّ تكريم "سيدتي" من خلال الزميلة غنى أرناؤوط، مديرة التسويق والزميلة صباح جميل، حيث قامت السيدة مريم عثمان والسيد جورج بشارة، المدير العام لساعات زينيت السويسرية وسعود عبد الجليل مصبح الممثل لشركة برزم للتجارة العامة، بتسليم الدروع والهدايا وبعدها التقطت الصور الجماعية وهم يهنئون بعضهم البعض.