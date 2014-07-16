بالفيديو: شاكيرا تغني لفيروز وهي طفلة

ننشرت النجمة العالمية Shakira في "خميس الذكريات/ Throwback Thursday"، مقطع فيديو مميزاً ونادراً جداً لها، وهي تبلغ 12 عاماً، عبر قناتها الخاصة على "Youtube" .

والملفت بالفيديو الذي نشرته النجمة أنّ الأغنية التي قدمتها من أصل 3 أغاني هي "أعطني الناي وغني" للسيدة فيروز

وقد بدى التلعثم على النجمة اللبنانية الأصل أثناء تأديتها للأغنية باللغة العربية مرتدية الزي الشرقي.

وهذا الفيديو يعود الى العام 1988، وهو عبارة عن مسابقة للغناء أقامتها مؤسسة الخدمات الإجتماعية في كولومبيا، فقد قالت Shakira فور صعودها على المسرح بالإسبانية: " أود أن أشكر الخدمات الاجتماعية لمساعدة كل هؤلاء الناس في كولومبيا، كما أود أن أشكرهم على الدعوة للمشاركة في مسابقة الغناء".

وقد اختار النجوم يوم الخميس لنشر صور وفيديوهات قديمة لهم في ما يسمّى Throwback Thursday