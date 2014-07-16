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أبو مازن وحماس يبحثان تنفيذ «المبادرة المصرية» لوقف العدوان على غزة

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أبو مازن وحماس يبحثان تنفيذ «المبادرة المصرية» لوقف العدوان على غزة أبو مازن وحماس يبحثان تنفيذ «المبادرة المصرية» لوقف العدوان على غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بالقاهرة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، سبل وقف العدوان الإسرائيلي علي غزة وكيفية اتمام التهدئة وتنفيذ المبادرة المصرية.

وقالت مصادر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أنه تم أيضاً خلال اللقاء بحث كيفية إيجاد آليات لتطبيق ودعم هذه المبادرة، وذلك ضمن مساعي الرئيس الفلسطيني لوقف شلال الدم الذي يتعرض له قطاع غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، التقى في وقت سابق من اليوم مع “أبو مرزوق”، وذلك تمهيداً للقائه بالرئيس محمود عباس.

أ ش أ

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