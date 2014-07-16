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تجديد حبس 38 إخواني 45 يومًا في أحداث العنف بالإسماعيلية

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تجديد حبس 38 إخواني 45 يومًا في أحداث العنف بالإسماعيلية تجديد حبس 38 إخواني 45 يومًا في أحداث العنف بالإسماعيلية

محكمة

 

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين جمال زغلول وأكرم فوزي، بتجديد حبس 38 متهم من أعضاء الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائي، إن المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، طلب من المحكمة تجديد حبس المتهمين لاستكمال التحقيقات معهم.

ووجه للمتهمين تهم البلطجة وحيازة أسلحة وذخيرة وعمل مسيرات على خلاف القانون وتعطيل الطريق العام وائتلاف منشات عامة وخاصة وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وإثارة الفوضى.

وألقي القبض على المتهمين بعد أحداث فض اعتصام ميدان رابعة من خلال مسيرات ومظاهرات بالإسماعيلية وقوع خلالها اشتباكات واتلاف للمنشأت العامة والخاصة.

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