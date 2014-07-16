حماس تصف استمرار إسرائيل فى استهداف المدنيين بـ “جرائم حرب”

أكدت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متوعدة حكومة بنيامين نتنياهو بدفع ثمن هذه الجرائم.

وقال الناطق باسم “حماس” سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي بغزة، مساء اليوم الأربعاء، أن استمرار قوات الاحتلال فى استهداف المدنيين من النساء والأطفال وتدمير البيوت وتهجير السكان واستهداف خطوط المياه “جرائم حرب” .

وتساءل “أبو زهرى” مستنكراً: أين هو المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة بحق أهل غزة؟.

وطالب بان كي مون باستنكار هذه الجرائم والرد على قتل أربعة أطفال فلسطينيين بدم بارد كانوا يلهون على شاطىء غزة ، حيث علق قائلاً:” أليست هذه جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي؟ .

وأوضح الناطق باسم “حماس” أن 43 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال العدوان من إجمالي عدد الشهداء البالغ حتى الآن 213 فلسطينياً.

وتابع “أبو زهرى” قائلاً : “إن الأمن الذي يفتقر إليه شعبنا لن ينعم به الإسرائيليون، ونتنياهو يحاول أن يصنع مجداً بقتل أطفال ونساء ‫غزة”‬، مضيفاً أن “نتنياهو” يحاول تعويض فشله العسكري باستهداف المدنيين الفلسطينيين وسيدفع مع حكومته ثمن هذه الجرائم.

كما أكد أن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب برية على غزة لا تخيف الشعب الفلسطيني ولا تخيف “حماس” و لاتخيف المقاومة الفلسطينية.

وقال : “تهديدات نتنياهو لا تخيف حماس وقادة المقاومة وقادة الشعب الفلسطيني ولا تخيف نساء وأطفال غزة ، والفشل الإسرائيلي يعوضه العدو بقتل الأبرياء من أبناء شعبنا لشعوره بالعجز والفشل”.

وحيا صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، مؤكداً أن الاحتضان الشعبي يثبت ويدعم المقاومة، مطالباً السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بتبنى شروط المقاومة لوقف إطلاق النار واحترام الدماء النازفة للشعب الفلسطيني.

ووصف “أبو زهري” الموقف العربي من العدوان على غزة بأنه “مؤلم وصادم”، وقال “نشعر بحالة خذلان كبير من النظام الرسمي العربي ، المواقف قاصرة ودون المستوى المطلوب لدعم الشعب الفلسطيني”.

ودعا الناطق باسم “حماس” إلى التحرك أفراد وجماعات لإنقاذ غزة وتعزيز صمودها ، كما دعا الشعوب العربية إلى الضغط على حكامها من أجل التحرك لنصرة غزة.

وأضاف :”حركة حماس لا تقول ذلك انكساراً فمواقفنا نترجمها بالصواريخ التي تدك الاحتلال ونقول ذلك ونحن نشعر بالفخر بعد أن مرغنا أنف الاحتلال”.

كما انتقد “أبو زهري” صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب وحرب الإبادة الاسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

وقال إن الادارة الأمريكية شريكة فى العدوان بحكم غطائها السياسي والدعم المالي للاحتلال، مطالباً العالم العربي باتخاذ موقف مماثل بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال “أبو زهري” إن “حماس” لن تقبل أي مبادرة للتهدئة لا تستجيب سلفاً للشروط الفلسطينية، معتبراً أن وقف القتال قبل أي التزام إسرائيلي بالشروط الفلسطينية سوف يعيد الأمور إلى “نقطة الصفر” ويضيع دماء الشهداء.