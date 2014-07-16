بان كي مون يعرب عن قلقه لرفض حماس “المبادرة المصرية” لوقف إطلاق النار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء،عن خيبة الأمل والقلق الشديد إزاء عدم موافقة حركة “حماس” على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم الأربعاء، إن بان كي مون سيواصل جهوده لتسهيل وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، داعياً إلى حل كل القضايا العالقة بالوسائل السلمية.

وأضاف المسئول الدولي في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمين العام أجري صباح اليوم اتصالين هاتفيين في هذا الخصوص، مع كل من رئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو، والمبعوث الدولي إلي الشرق الأوسط روبرت سيري .

وتابع “فرحان”: إن أولويات بان كي مون الآن تتمثل في وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلي الذين في حاجة لها في قطاع غزة.

ورداً علي سؤال لأحد الصحفيين حول الرسالة التي بعث بها الرئيس محمود عباس إلي الأمين العام منذ أيام بخصوص توفير حماية دولية للفلسطينيين، قال فرحان حق “لقد تلقينا الرسالة ، وما زلنا نقوم بدراستها وتحليلها”.

ورفض “فرحان” التعليق علي نبأ مصرع أربعة أطفال فلسطينيين اليوم نتيجة القصف الإسرائيلي علي ميناء شاطئ بحر غزة، واكتفي بقوله “إننا قلقون إزاء سقوط ضحايا من المدنيين”.

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