بالصور.. غرفة الحرب الإليكترونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي فى عدوانه على غزة

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بحسب ما ذكر موقع نون بوست الإخبارى، تقريرا عن عدد من الطلاب الإسرائيليين المتطوعين للعمل على فيسبوك لنشر الدعايا الإسرائيلية المتعلقة بالهجوم المستمر على قطاع غزة، وتنفيذ بعض “المهام” في الفضاء الإلكتروني بالتوازي مع القصف الإسرائيلي المستمر والوحشي على القطاع.

وتحدثت الصحيفة عن أن الطلاب والذين يزيد عددهم عن 400، قرروا التطوع فيما أسموه “غرفة الحرب” للعمل على “مهمة لا تقل أهمية عن المهام العسكرية” بحسب الصحيفة. وتابعت يديعوت أحرونوت نقلا عن أحد مؤسسي المبادرة من جامعة هرتزليا “نريد أن نعلم الجميع عما يحدث من المنظور الإسرائيلي” .

“غرفة الحرب” تم تأسيسها ظهر أول أيام الهجوم على غزة، حيث أسسها اتحاد الطلاب في جامعة هرتزليا” ويتراوح عمل الطلاب الإسرائيليين بدءا من الرد على الحملات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين، ومرورا بنشر معلومات من الجانب الإسرائيلي عن الهجمات التي تنطلق من غزة، أو حتى الإبلاغ عن صفحات فيسبوك “المزعجة” بالنسبة للإسرائيليين.

فقد حدث أن أبلغ الإسرائيليون عن صفحة فيسبوك مؤيدة لفلسطين، كانت تضم أكثر من 120 ألف متابع، يقول ياردن بن يوسف “لقد احتجنا وقتا طويلا وجهدا مكثفا لإغلاق الصفحة”.