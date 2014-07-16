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«تكتل الثورة» يؤكد تحالفه مع «تيار الاستقلال» في انتخابات البرلمان المقبلة

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«تكتل الثورة» يؤكد تحالفه مع «تيار الاستقلال» في انتخابات البرلمان المقبلة «تكتل الثورة» يؤكد تحالفه مع «تيار الاستقلال» في انتخابات البرلمان المقبلة

الناشط السياسي محمد عطية

أكد محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أنهم ألتقوا مساء أمسى الثلاثاء بالمستشار أحمد الفضالى رئيس أحزاب تيار الاستقلال وعرضوا عليه ضم التكتل الى تحالف تيار الاستقلال وذلك بهدف خوض الانتخابات البرلمانية معًا .

وقال عطية فى تصرحات صحفية أن الاجتماع دار حول خوض الانتخابات البرلمانية القادمة مع التيار على المقاعد الفردية فقط ، مؤكدًا ” أن البيان الذى صدر من بعض أعضاء تكتل القوى الثورية والذى ينفى عدم وجود تحالف بين التكتل والتيار فهم بصورة خاطئة وكان الهدف منه أنه لايوجد تحالف مع التيار لخوض الانتخابات بنظام القوائم فقط ” .

ووجه عطية الشكر للمستشار أحمد الفضالى على استضافته لاعضاء التكتل معتذرا عن سؤ الفهم الذى وقع بين التكتل والتيار .

وقال عطية ” أنه من الفخر والشرف لنا أن نلتقى مع تيار الاستقلال الذي نعتز بتحالفنا وتشاورنا معه لافتا أن التيار والتكتل سيعقدان اجتماعات تشاورية أخرى خلال الاسبوع القادم لاتمام التحالف بشكل نهائي”.

 

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