ليبيا تطالب خارجية بلادها باتخاذ اللازم تجاه رعاياها العالقين بالخارج

طالب رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثني، وزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارات الليبية بالخارج ، لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمواطنين الليبيين العالقين في عدد من المطارات عقب اشتباكات مطار طرابلس الدولي وتوقف الملاحة الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية،عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: “إن التسهيلات تشمل الإيواء وتسكين المواطنين وتأمين رحلات العودة، مشيرة إلى أنه تم الإذن للقنصل العام الليبي في تركيا باتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص”.

وأوضحت أن القائم بالأعمال الليبي في تونس أعلن حالة الطوارئ القصوى في القنصلية الليبية لتقديم يد العون لليبيين العائدين إلى بلادهم عبر مطاري “جربة وصفاقس”، وتوفير المواصلات البرية لمن يحتاج إلى ذلك.

وأكدت الخارجية الليبية، أنه سيتم تسهيل نقل المواطنين العالقين بالخارج من المنطقة الشرقية إلى مطار الأبرق.

يُذكر أن وزارة الخارجية لا تزال مقفلة من قبل ميليشيات مسلحة منذ 26 يونيو 2014، مما تسبب في تضرر مصالح الشعب الليبي في الخارج والداخل.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بمحيط مطار طرابلس الأحد الماضي، مما أدي إلي إغلاق المطار وتوقف حركة الملاحة الجوية به .

أ ش أ