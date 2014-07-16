«السيسي» يلتقي وزير التموين في اجتماع مغلق لمدة 3 ساعات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، بمقر الرئاسة لمدة 3 ساعات في اجتماع مغلق لعرض خطة الوزارة الأخيرة في مجالات السلع التموينية والقمح وغيرها لضبط الأسواق.

وقال «حنفي»، لـ«المصري اليوم»، إنه عرض على الرئيس ملخص عام حول ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة في مجال منظومتي الخبز والسلع التموينية الجديدة وتخزين وتطوير شون القمح، وخطة تطوير لوجستيات نقل وتداول الحبوب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف:«الرئيس أكد حرصه علي إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار بشكل عام، خاصة في مجال السلع الغذائية وتداول الحبوب».

واشار إلى أن الرئيس كلفه بالتركيز على تخزين وتطوير الشون الترابية لتخزين القمح لتقليل الفاقد منه.