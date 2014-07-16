أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«السيسي» يلتقي وزير التموين في اجتماع مغلق لمدة 3 ساعات

  • مصر
  • 19
Google+ Print

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، الأربعاء، بمقر الرئاسة لمدة 3 ساعات في اجتماع مغلق لعرض خطة الوزارة الأخيرة في مجالات السلع التموينية والقمح وغيرها لضبط الأسواق.

وقال «حنفي»، لـ«المصري اليوم»، إنه عرض على الرئيس ملخص عام حول ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة في مجال منظومتي الخبز والسلع التموينية الجديدة وتخزين وتطوير شون القمح، وخطة تطوير لوجستيات نقل وتداول الحبوب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف:«الرئيس أكد حرصه علي إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار بشكل عام، خاصة في مجال السلع الغذائية وتداول الحبوب».

واشار إلى أن الرئيس كلفه بالتركيز على تخزين وتطوير الشون الترابية لتخزين القمح لتقليل الفاقد منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين