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الخارجية اليونانية: «المبادرة المصرية» السبيل الوحيد لحل الأزمة في غزة

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الخارجية اليونانية: «المبادرة المصرية» السبيل الوحيد لحل الأزمة في غزة الخارجية اليونانية: «المبادرة المصرية» السبيل الوحيد لحل الأزمة في غزة

افانجلو سفنيزيلوس

أعرب نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية اليونان، افانجلو سفنيزيلوس، عن تقديره للمبادرة المصرية لحل الأزمة فى غزة ، والتي وصفها بأنها السبيل العملي الوحيد في الوقت الراهن .

وأكد”سفنيزيلوس” خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية، سامح شكري ،ووزعته السفارة اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، استعداد اليونان لتقديم مساعيها الحميدة من أجل نزع التوتر وإصلاح قنوات الاتصال بين إسرائيل وفلسطين .

وكان افانجلو سفنيزيلوس أجري اتصالات هاتفية مماثلة مع وزير خارجية فلسطين رياضي المالكي ووزير خارجية إسرائيل “ليبرمان” .
> أ ش أ

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