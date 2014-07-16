الخارجية اليونانية: «المبادرة المصرية» السبيل الوحيد لحل الأزمة في غزة

أعرب نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية اليونان، افانجلو سفنيزيلوس، عن تقديره للمبادرة المصرية لحل الأزمة فى غزة ، والتي وصفها بأنها السبيل العملي الوحيد في الوقت الراهن .

وأكد”سفنيزيلوس” خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية، سامح شكري ،ووزعته السفارة اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، استعداد اليونان لتقديم مساعيها الحميدة من أجل نزع التوتر وإصلاح قنوات الاتصال بين إسرائيل وفلسطين .

وكان افانجلو سفنيزيلوس أجري اتصالات هاتفية مماثلة مع وزير خارجية فلسطين رياضي المالكي ووزير خارجية إسرائيل “ليبرمان” .

> أ ش أ