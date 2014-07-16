«داعش» تهدد بقصف قطر بصواريخ «سكود» إذا لم يتم إلغاء مونديال 2022

أرسل تنظيم داعش الإرهابي رسالة لرئيس الاتحاد الدولي للفيفا، جوزيف بلاتر، يتوعد فيها بقصف استادات قطر إذا لم يتم إلغاء كأس العالم 2022 -المقام بقطر-.

وجاء في الرسالة التي بعثها التنظيم: “جوزيف العزيز، لقد أرسلنا لك مكتوبا سابقا في عام 2012، حين قررت أو قدمت لك رشوة من أمير قطر، أن تستضيف دولة قطر مونديال 2022. والآن، بعد أن أقمنا دولة الخلافة، فإننا نعلن أن بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، وذلك لأن قطر ستكون جزءا من الخلافة الإسلامية وستخضع لحكم الخليف ابراهيم بن عواد القرشي (ابو بكر البغدادي)، الذي لا يسمح بالفساد والانحراف عن الإسلام في بلاد المسلمين. ولهذا نقترح عليك استبدال الدولة المضيفة”، وفقًا لما ذُكر بموقع القدس الفلسطيني .

وشدّد التنظيم تهديده للاتحاد الدولي لكرة القدم حيث كتب “تمتلك الدولة الإسلامية صواريخ سكود بعيدة المدى يمكنها بلوغ قطر بسهولة”.