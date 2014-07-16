الجمعة.. محمود التهامي ينشد فى حب النبي بالأوبرا

يقدم المنشد محمود التهامى وفرقته مجموعه من أغانى المدح والإنشاد الصوفى بالحفل المقام فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 18 يوليو على المسرح المكشوف بالأوبرا

ويُنشد التهامي مجموعة من القصائد فى حب الرسول كما يُقدم نخبة من الأدعية والابتهالات الى جانب عددا من الأغاني الوطنية .

واعرب الشيخ محمود التهامى عن سعادته بالمشاركة فى السهرات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية ،مؤكداً ان الإنشاد أحد أهم اشكال الفنون الجادة التي تعبر عن الهوية والثقافة المصرية ،مشيراً لازدهاره خلال شهر رمضان المبارك بسبب احتوائه على الوان مختلفة من الدعاء والمشاعر الروحانية .