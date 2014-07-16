أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجمعة.. محمود التهامي ينشد فى حب النبي بالأوبرا

Google+ Print
الجمعة.. محمود التهامي ينشد فى حب النبي بالأوبرا الجمعة.. محمود التهامي ينشد فى حب النبي بالأوبرا

يقدم المنشد محمود التهامى وفرقته مجموعه من أغانى المدح والإنشاد الصوفى بالحفل المقام  فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 18 يوليو على المسرح المكشوف بالأوبرا

ويُنشد التهامي مجموعة من القصائد فى حب الرسول كما يُقدم نخبة من الأدعية والابتهالات الى جانب عددا من الأغاني الوطنية .

 واعرب الشيخ محمود التهامى عن سعادته بالمشاركة فى السهرات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية ،مؤكداً ان الإنشاد أحد أهم اشكال الفنون الجادة التي تعبر عن الهوية والثقافة المصرية ،مشيراً لازدهاره خلال شهر رمضان المبارك بسبب احتوائه على الوان مختلفة من الدعاء والمشاعر الروحانية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا