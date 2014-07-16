تركيا تعزي ضحايا تفجير “بكتيكا” الأفغاني.. وتؤكد: الحادث يهدف لعرقلة نقل السلطة

قدمت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، تعازيها لضحايا تفجير إقليم “بكتيكا” الأفغاني، الذي وقع أمس الثلاثاء، و الذى أسفر عن مقتل 89 شخصاً.

وأعرب البيان حسبما ذكرت (هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية) عن خالص التعازي لذوي الضحايا مع تمنياته بالشفاء للمصابين.

وأضاف البيان أن ذلك الهجوم يهدف لعرقلة عملية نقل السلطة التاريخية – على حد وصفه – لافتاً إلى أن الشعب الأفغاني أثبت أن بإمكانه التغلب على جميع التحديات للعيش مع بعضهم البعض في سلام.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمس الثلاثاء أثناء مرورها في سوق مزدحمة بإقليم “بكتيكا”، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في واحد من أعنف الهجمات الإرهابية في أفغانستان هذا العام.

أ ش أ