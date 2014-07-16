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الحنة لتكثيف الشعر ومعالجته

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الحنة لتكثيف الشعر ومعالجته الحنة لتكثيف الشعر ومعالجته

الأربعاء 16-07-2014 17:35

نبحث دائماً عن نعومة وجمال شعرنا، ونستخدم الكثير من المواد الكيميائية لمحاولة تحقيق ذلك ونجهل المواد طبيعية الشهيرة والبسيطة، وبالتأكيد هي متوفرة لدينا، ومن أهم هذه المواد "الحناء"، فهي عمل على تغذية الشعر وإكسابه الحيوية والقوة، كما أنها تزيد من كثافته وتمنع تساقطه وتساعد على علاج القشرة أيضاً.
إليك بعض الوصفات الرائعة لنعومة وتغذية شعرك باستخدام الحناء...
• الوصفة الأولى
المكونات:
1. كوب من الحناء الناعمة.
2. كوب من الشاي المغلي.
3. نصف كوب من العسل.
4. بيضة كاملة.
5. مشط بأسنان ضيقة.
الخطوات:
1. ضعي الحناء في وعاء عميق، ثم أضيفي إليها الشاي والعسل والبيضة، واخلطيهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
2. ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تمشيطه جيداً.
3. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه جيداً بالماء الفاتر والشامبو.
4. قومي بعمل هذا الماسك مرتين أسبوعياً لتتمتعي بشعر حريري الملمس.

• الوصفة الثانية
المكونات:
1. 5 ملاعق كبيرة من الحناء.
2. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
3. ملعقتان من زيت السمسم.
4. بيضة كاملة.
الخطوات:
1. ضعي الحناء في وعاء، ثم أضيفي إليها زيت الزيتون وزيت السمسم، وامزجيهم جيداً.
2. ضعي البيضة ثم أعيدي الخلط جيداً حتى تتشكل عجينة سائلة.
3. اتركيها لمدة ساعتين حتى ترتاح وتتخمر.
4. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ثلاث ساعات حتى يجف.
5. اغسلي شعرك بالشامبو جيداً، وكرري هذه العملية مرة كل شهر، وستحصلين على شعر ناعم وصحي.

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