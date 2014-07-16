صورة - أحمد فتحي يظهر في تدريبات أرسنال

ظهر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي يوم الأربعاء في تدريبات أرسنال للمرة الأولي بعد خضوعه لفترة معايشة مع النادي اللندني.

ورفض فتحي كل العروض المقدمة له من أجل البقاء في مصر، مفضلا السفر إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة مع أرسنال.

وكان فتحي صاحب الـ29 عاما، قضى فترة معايشة سابقة في أرسنال، قبل أن يسافر مجددا بعد نهاية عقده مع الأهلي لينضم إلى النادي في فترة معايشة جديدة.

وشهد مران أرسنال تواجد آرسين فينجر المدير الفني للمرة الأولي بعد عودته من البرازيل بعد نهاية كأس العالم.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أكدت إعجاب فينجر أكثر من مره بأحمد فتحي الذي كان على وشك الانضمام إلى المدفعجية قبل 9 سنوات من الآن ولكن الإصابة أوقفت الصفقة.