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19 يوليو..بدء اختبار القدرات للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بكليات جنوب الوادى

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19 يوليو..بدء اختبار القدرات للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بكليات جنوب الوادى 19 يوليو..بدء اختبار القدرات للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بكليات جنوب الوادى

 

جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تقرر بدء استخراج بطاقات اختبار القدرات لطلاب الشهادات الفنية “الصناعية – السياحة والفنادق – التمريض ” نظام الخمس سنوات الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والفنون الجميلة ” عمارة ” والتمريض وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 19 يوليو وحتى الإثنين 21 يوليو 2014.

وأضاف الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات هي أصل الإستمارة الدالة على النجاح وصورة منه أو أصل رقم الجلوس وصوره منه و صورة شخصية بالإضافة لسداد الرسوم المقررة لكل اختبار.

وبالنسبة لكلية السياحة والفنادق يتم سحب الأوراق والاختبار بمقر الكلية بمدينة طيبة بالأقصر وكلية التمريض بمقر الكلية بقنا . واختبار قدرات كلية الفنون الجميلة “عمارة” بمقر الكلية بالأقصر .

الجدير بالذكر أنه سيتم السماح لجميع الطلاب “دور أول – دور ثانى ” التقدم لأداء هذه الإختبارات وستم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الإختبارات والحاصلين على مجموع نسبته 75 % فأكثر من المجموع الكلى وبأسبقية المجموع وفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

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