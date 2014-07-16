السجن 3 سنوات لـ 4 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية

قضت محكمة جنح باب شرقي،اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 طلاب بجامعة الإسكندرية بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 50 ألف جنيه، بعد اتهامهم بالاعتداء علي قوات الأمن داخل المجمع النظري والتظاهر وإثارة الشغب داخل الجامعة، و قررت المحكمة إحالة 5 آخرين قُصر إلي محكمة الطفل وإخلاء سبيل أحدهم على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن بالإسكندرية، ألقت القبض علي كل من عبد الله دواود، وصلاح البنا، وأحمد صلاح، و محمد عشرة، علي خلفية أحداث 23 يناير الماضى التى وقعت بالمجمع النظرى للكليات وأسفرت عن وفاة الطالب عمرو خلاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.