شوربة اللحم والخضار

المقادير:

ملعقتا زيت زيتون

بصلة مفرومة

فصا ثوم مفرومان ناعماً

حبتا جزر مفرومتان

حبة كوسة مفرومة

3 حبة كراث مفروم

2 ملعقة كبيرة أوريجانو

ليتر ونصف الليتر من مرق الخضر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

خبز افرنجي للتقديم

قطعة لحم غنم رفيعة مقطعة لأجزاء صغيرة

طريقة التحضير :

1 ـ حمي الزيت في المقلاة، ثم اقلي فيه البصل والثوم لمدة ثماني دقائق.

أضيفي اللحم والجزر واستمري في الطبخ لمدة أربع دقائق اضافية

2 ـ أضيفي الكوسة والزعتر والكراث، ثم استمري في الطبخ على نار متوسطة لمدة أربع دقائق أخرى.

أضيفي بعد ذلك المرق، واستمري في الطبخ إلى أن تغلي المقادير

3 ـ خـففي درجة حـرارة النار، ثم تـبّلي الشوربة بالمـلح والفـلفل الاسود حسب الرغبة اسكبـيها في صحـون التـقديم، ثم زينيهـا بجبن البارمازان وقدميها مع الخبز الافرنجي.

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