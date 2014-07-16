صينيّة ابن حميدو

المقادير

قطعتان متوسّطتا الحجم من فيليه الهامور الطازج

ربع كيلوغرام من الروبيان المقشّر

ربع كيلوغرام من الكابوريا المنظّفة

كوب متوسّط من الكريما الحامضة الجاهزة

حبّة من الفليفلة، للتزيين

بضع أوراق من البقدونس، للتزيين

للتتبيلة:

حبّة متوسّطة الحجم من البصل المفروم

فصّ من الثوم المفروم

كوب من الفلفل الملوّن المقطّع إلى مكعّبات صغيرة

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

طريقة التحضير

1 لإعداد التتبيلة: يُضاف كلّ من البصل والثوم والفلفل الملوّن، إلى وعاء، ثم يُنثر الملح والفلفل الأسود، وتُخلط هذه المكوّنات جيّداً.

2 يُتبّل كلّ من الفيليه والروبيان والكابوريا بالتتبيلة، وتُوزّع في قدر توضع على نار هادئة، ثم تُسكب الكريما الحامضة فوقها، وتُغطّى القدر، وتُترك هذه المكوّنات على النار لـ10 دقائق.

3 بعد أن تُرفع عن النار، تُوضع في فرن حارّ لـ5 دقائق إضافيّة، وتُقدّم ساخنة، بعد تزيينها بالفليفلة والبقدونس المفرومين.

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