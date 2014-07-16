سلطة تبولة الكينوا مع القريدس الملفوف

المقادير:

6 حبّات متوسطة الحجم من القريدس

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض

ملعقة صغيرة من الكمّون

ملعقة صغيرة من البابريكا

رشّة من الكزبرة الخضراء

عجينة عثملّية جاهزة

ملح وبهار أسود، حسب الرغبة

لسلطة تبولة الكينوا:

كوب من الكينوا

كوبان من الماء

حبّة من البندورة المفرومة

باقة من البقدونس المفروم

حبّة من البصل الأحمر المفروم

10 أوراق من النعناع المفروم

نصف كوب من عصير الليمون الحامض

ربع كوب من زيت الزيتون

ملح وبهار أسود، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 ـ لإعداد القريدس الملفوف بالعجينة: يخلط عصير الليمون الحامض مع زيت الزيتون والكمّون والبابريكا والكزبرة والملح والبهار الأسود، وتنقع حبّات القريدس في هذا الخليط لمدّة ساعة. ثم تلفّ حبّات القريدس بعجينة العثملّية، وتقلى في زيت ساخن يوضع في المقلاة على نار قوية إلى حين النضوج، وذلك حتى يُصبح لونها ذهبيّاً.

2 ـ لإعداد تبولة الكينوا: يغسل الكينوا جيّداً بواسطة المياه، ثمّ يُصفّى، ويوضع في طنجرة متوسّطة الحجم، على نار هادئة مع الماء، ويترك حتى تغلي المياه وتتبخرّ منه. يُترك حتى يبرد.

3 ـ يُسكب الكينوا في صينيّة، مع إضافة زيت الزيتون إليه. يُنثر الملح والبهار الأسود، ويوضع في البرّاد.

4 ـ تضاف البندورة المفرومة والبقدونس المفروم وأوراق النعناع المفروم والبصل المفروم والحامض إلى الكينوا، ويُخلط المزيج، ويُقدّم فوراً مع حبّات القريدس الملفوفة بعجينة العثملّية. يزيّن هذا الطبق بحبّات الرمّان.

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