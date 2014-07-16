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رسميا - نهائي كأس مصر لن يقام في أسوان

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رسميا - نهائي كأس مصر لن يقام في أسوان رسميا - نهائي كأس مصر لن يقام في أسوان

اتفق اتحاد الكرة مع الزمالك وسموحة في حضور وزارة الشباب والرياضة، على عدم خوض نهائي كأس في أسوان.

ووفقا لما نقله مراسل FilGoal.com المتواجد في مقر اتحاد الكرة، رفض الزمالك وسموحة اللعب في أسوان.

وعرض مرتضى منصور رئيس الزمالك اللعب في الإسكندرية، بينما طالب إسماعيل فايد نائب رئيس سموحة إقامة اللقاء في العاصمة القاهرة، كما هو الحال في كل دول العالم.

ويتبقى فقط الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

إلى ذلك، أكد مرتضى منصور رئيس البيت الأبيض أنه سيبحث مع محمد إبراهيم وزير الداخلية حضور الجماهير للمباراة.

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