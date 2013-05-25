ضبط 4 متهمين جدد في جريمة قتل سيدة وابنتيها بالأقصر‎

أسفرت جهود مباحث الاقصر اليوم عن القبض على اربع متهمين جدد من مرتكبى حادث القتل لأم وابنتيها بقرية كيمان المطناعة باسنا والذى يبلغ عددهم 10أشخاص قاموا بالتخلص من أم وابنتيها بشنقهم والقاء جثثهم فى النيل.

وكانت مباحث الاقصر بقيادة العميد عصام الحملى قد قامت بالقاء القبض على الشاذلى أحمد أبوالفضل 35سنة عامل اجرى-وجابر أمين مدكور 35سنة عامل زراعى وعلى أحمد محمد مدكور 24سنة عامل زراعى ومصطفى محمود بدر مدكور35سنة عامل زراعى اليوم وبذلك يبلغ عدد المجرمين الذين تم القاء القبض عليهم سبعة من اصل 10قاموا بقتل الأم، وتدعى أمينة محمد أحمد مدكور (58 سنة)، وابنتيها سناء (33 سنة)، ومديحة (32 سنة- أرملة)، ربات منزل، وذلك بخنقهن وضربهن بآلات حادة بعد تسلقهم إلى منزل المجني عليهم بسلم خشبي و تم نقلهم بعربة ربع نقل إلى مدق زراعي بالقرب من النيل، ثم إلقاء جثثهن في النيل بجوار محطة مياه قرية الكيمان بعد وضعهن في أجولة وإثقالها بأوزان حديدية، لضمان عدم طفو الجثث فوق الماء، وذلك بسبب شك العائلة في سلوك السيدة وابنتيها.