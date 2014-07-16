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“معلومات الوزراء”:ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 471.7 مليون دولار خلال مايو الماضى

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“معلومات الوزراء”:ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 471.7 مليون دولار خلال مايو الماضى “معلومات الوزراء”:ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 471.7 مليون دولار خلال مايو الماضى

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

أظهر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6.6% ليصل إلى 471.7 مليون دولار مقابل 442.4 مليون دولار خلال شهر أبريل السابق عليه، كما زاد بنسبة 7.7 % مقارنة بشهر مايو 2013 والذى بلغ فيه 438.1 مليون دولار.

وأوضح المركز – فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر – أن إجمالي عدد السفن العابر ة لقناة السويس خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 3 % لتبلغ 1426 سفينة مقابل 1385 سفينة خلال شهر أبريل السابق عليه، بينما تراجعت على أساس سنوى بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو 2013 الذى بلغ فيه نحو 1431 سفينة.

وأشار إلى أن حمولة السفن العابرة زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 6.2% لتسجل 82 مليون طن مقابل 77.2 مليون طن خلال فترة المقارنة، وعلى أساس سنوى ارتفع بنسبة 2.9 % لتبلغ 79.7 مليون طن مقارنة بشهر مايو 2013.

وبين أن عدد ناقلات البترول العابرة بالقناة تراجع خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3.1 % لتبلغ 329 ناقلة مقابل 319 ناقلة خلال شهر أبريل السابق عليه، بينما انخفض على أساس سنوى مقارنة بشهر مايو 2013 بنسبة 1.2% والذى سجل فيه 333 ناقلة.

أ ش أ

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