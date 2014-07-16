“معلومات الوزراء”:ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 471.7 مليون دولار خلال مايو الماضى

أظهر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6.6% ليصل إلى 471.7 مليون دولار مقابل 442.4 مليون دولار خلال شهر أبريل السابق عليه، كما زاد بنسبة 7.7 % مقارنة بشهر مايو 2013 والذى بلغ فيه 438.1 مليون دولار.

وأوضح المركز – فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر – أن إجمالي عدد السفن العابر ة لقناة السويس خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 3 % لتبلغ 1426 سفينة مقابل 1385 سفينة خلال شهر أبريل السابق عليه، بينما تراجعت على أساس سنوى بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو 2013 الذى بلغ فيه نحو 1431 سفينة.

وأشار إلى أن حمولة السفن العابرة زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 6.2% لتسجل 82 مليون طن مقابل 77.2 مليون طن خلال فترة المقارنة، وعلى أساس سنوى ارتفع بنسبة 2.9 % لتبلغ 79.7 مليون طن مقارنة بشهر مايو 2013.

وبين أن عدد ناقلات البترول العابرة بالقناة تراجع خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3.1 % لتبلغ 329 ناقلة مقابل 319 ناقلة خلال شهر أبريل السابق عليه، بينما انخفض على أساس سنوى مقارنة بشهر مايو 2013 بنسبة 1.2% والذى سجل فيه 333 ناقلة.

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