بالصور…محافظ بورسعيد يستقبل سفير بلجيكا في مصر لبحث سبل التعاون المشترك

التقي اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد السفير جيل هيافرت سفير بلجيكا بالقاهرة، حيث أكدا على عمق العلاقات المصرية البلجيكية، وعبرا عن تفاؤلهما بالمرحلة المقبلة .

وقال السفير البلجيكى إن هناك تاريخًا مشتركًا طويلًا بين البلدين، وأن هناك تطور كبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا خلال الأربع الأعوام الماضية، مشيراً إلي تضاعف حجم التجارة داخل الاراضي المصرية.

وأكد السفير ان بورسعيد بموقعها الساحر تعتبر مفتاح تنمية محور قناة السويس حيث يعتبر ذلك الموقع الفريد من أكثر عوامل الجذب للاستثمار في بورسعيد لما تتميز بها المدينة من وجود شبكة مواني تساعد علي جذب اروس الاموال للاستثمار فيها واضاف باننا مستعدون لتقديم العروض والخبرات لاعادة تشغيل مطار بورسعيد مرة ثانية باحدث الامكانيات والنظم لتصبح هذة المحافظة متوفر فيها كافة وسائل النقل (البري والجوي والبحري) حيث تعتبر ميناء بورسعيد وقناة السويس واحدة من اهم المواني علي مستوي العالم .

وأضاف بانه سوف يدعو رجال الاعمال في بلجيكا للاستثمار في مصر وبورسعيد واطلاعهم علي الامتيازات التي تتميز بها المحافظة وابرزها شرق بورسعيد ولنا تجربة ناجحة تمت في اعادة تشغيل مطار فيتنام .

وأوضح أن بورسعيد بلد مختلفة ذوشخصية فريدة بحكم موقعها الجغرافي الذي جعلها اكثر احتكاكا بدول العالم نتيجة مرور السفن الاجنبية من مختلف الدول عليها، وتعتبر موهلة للسياحة وخصوصا السياحة البيئية، حيث تأتي طيور مهاجرة إليها .

وأكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أن المحافظة هي مصدر جذب للمستثمرين من كافة أبناء العالم بفضل عبقرية المكان التي تقع بيها ونحن نرحب برجال الأعمال للاستثمار في بورسعيد خصوصا بعد أن عادت الأمور إلي طبيعتها في مصر .

وأضاف: اننا جاهزون للتعاون مع الجانب البلجيكي في وضع تصورات تشغيل المطار والاستفادة من الخبرة العالمية في هذا المجال، واشار إلى أن هناك مخطط لإنشاء طريق بورسعيد القاهرة مباشرة دون المرور علي محافظة الإسماعيلية لانها أحدي محاور التنمية الرئيسية .