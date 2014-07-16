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السجن سنة لنجل شقيق مرسى و15 إخواني بتهمة إهانة هيئة المحكمة بالشرقية

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السجن سنة لنجل شقيق مرسى و15 إخواني بتهمة إهانة هيئة المحكمة بالشرقية السجن سنة لنجل شقيق مرسى و15 إخواني بتهمة إهانة هيئة المحكمة بالشرقية

محمد مرسى الرئيس المعزول

قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، عصر اليوم الأربعاء، بالسجن سنة للطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول و15 إخواني، بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر القضية المتهم فيها نجل شقيق الرئيس .

صدر الحكم برئاسة المستشار الهيئة برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد وشريف بركات، وأمانة سر أحمد رزق.

كان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 64 من كوادر وأعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، محبوس منهم 20 بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين وإحداث الشغب فى جامعة الزقازيق، خلال فض اعتصام رابعة. وأبرز المتهمين فى القضية القيادى الهارب الدكتور “أمير بسام” عضو مجلس الشورى والدكتور أحمد الحاج أمين الإعلامى بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة “هارب” والطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول . وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الزقازيق,

وتشمل قائلة الاتهامات التحريض على العنف فى أحداث الجامعة والشروع فى قتل المتظاهرين من الطلاب المعارضين للإخوان وإتلاف منشآت عامة.

 

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