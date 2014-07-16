بصيرة:61% يرون أداء الحكومة جيد و 4% سئ

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، حول التغيير الوزاري الذي تم عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية،عن أن 61% من المصريين يرون أن أداء الحكومة جيد و12% يرونها متوسطة و4% يرونها بشكل سيئ، بينما 22% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم و1% رفضوا الإجابة.

واظهر الاستطلاع ،الاربعاء،ارتفاع نسبة من يرون أداء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، جيد من 55% في الوجه القبلي إلى 63% في الوجه البحري و67% في المحافظات الحضرية، كما ترتفع من 48% بين الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة إلى 74% بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أعلى.

> وفيما يتعلق بالتغيير الوزارى أجاب 12% بأنهم كانوا يفضِّلون أن يتم تغيير الوزارة كلها بما فيها رئيس الوزراء، و43% يفضِّلون تغيير بعض الوزراء والإبقاء على رئيس الوزراء وباقي الوزراء، بينما 16% كانوا يفضِّلون بقاء الحكومة كما هي دون تغيير، و29% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وأشارت النتائج إلى أن 58% من المصريين يرون أن تعيين 4 وزيرات عدد كافٍ لتمثيل المرأة في الوزارة بينما 6% يرونه عددًا كبيرًا، و19% فقط يرونه عددًا قليلًا غير كافٍ، و17% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم..

> يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2033 مواطنًا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وشمل كل محافظات الجمهورية في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 50%.