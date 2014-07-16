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منع 48 عامل بكهرباء عتاقة بالسويس عن العمل لتأخر أتوبيس المحطة 15 دقيقة

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منع 48 عامل بكهرباء عتاقة بالسويس عن العمل لتأخر أتوبيس المحطة 15 دقيقة منع 48 عامل بكهرباء عتاقة بالسويس عن العمل لتأخر أتوبيس المحطة 15 دقيقة

 

ارشفية

شهدت محطة كهرباء بالسويس موقف غريب صباح اليوم، حيث إتخاذ مسئولوا القطاع قرارا صباح اليوم بمنع 48 عامل فني ومهندس من الدخول للمحطة والعمل وعودتهم لمنازلهم بعد أن وصل أتوبيس المحطة الذي ينقلهم للعمل الساعه 9 صباحا و 15 دقيقة ،حيث أن موعد العمل فى التاسعة صباحا .

وقال عمال المحطة فى تصريحات صحفية أن القرار الذى اتخذه مدير القطاع بالشركة غريب وغير مفهوم وقد يهدد العمل بالمحطة اليوم، خاصة وأن العمال يمثلون قرابة نصف قوة عمال الصيانة بالمحطة ، موضحين أن المحطة يوجد بها مشاكل منذ بداية شهر رمضان وصدور قرارات إدارية بها تخبيط ،فضلا عن وجود مشاكل فنية بالمحطة تحتاج لتدخل رئيس شخصياً .

أضاف العمال أن تأخرهم عن العمل 15 دقيقة ليس مسئوليتهم وهناك مسئولوا عن قيادة الأتوبيس الذى كان ينقلهم فضلاً أن مصلحة العمل أهم من أى شئ ، موضحين أن المحطة بها عدد من قيادات وكوارد ينتمون لتنظيم الإخوان الأرهابي.

 ومن جانبهم رفض مسئولوا المحطة و الرد على واقعة منع العمال من دخول المحطة.

 

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