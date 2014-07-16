الحلويات العربية و"مأزق" السعرات الحرارية

ترغب الكثيرات في تناول الحلويات، خصوصاً في شهر رمضان، حيث لا تكتمل وجبات إفطارهنّ إلا بالتلذذ بأشهى صنوفها، ولا سيّما العربية منها!ولكنّ مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يحذّرك من الإفراط في استهلاكها، بالنظر إلى وفرة سعراتها الحرارية.

إنّ الحلويات الشرقية غنيّة جداً بالسمن والسكّر والكريما والحليب الدسم، وأحياناً تكون مقليّة أيضاً، وهو ما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون، خصوصاً المشبعة منها، التي تشكّل ضرراً للذين يُعانون من أمراض القلب والأوعية الدمويّة و"الكوليسترول" المرتفع في الدم

والسكّري، فضلاً عن الأشخاص الذين يتّبعون حمية صارمة.

وإذا لم تتمكني من مقاومتها، فتذكّري أنّ القضمة الأولى هي الأشهى، فاستمتعي في هذه الأخيرة!

ولإعداد الحلويات في المنزل، بطريقة صحيّة، لا بدّ من تجنّب استخدام الزبدة، مع الاستعاضة عنها بالزيت (من المفضّل أن يكون زيت الكانولا الغني بحمض الأوميغا 3 الدهني)، وذلك بكميّة لا تزيد عن نصف كوب من الزيت لكعكة كاملةً.

بين 100 و180 سعرة حرارية

وهذه نماذج عن أطباق صحية من التحلية، بسعرات تتراوح ما بين 100 و180 سعرة حرارية:

- كوب من الأرز بالحليب المعدّ من الحليب الخالي من الدسم.

- كوب من المغلي، مع 10 حبّات من الصنوبر.

- كرتان أو ما يُعادل كوباً من البوظة الخالية من السكّر، من دون دهن إضافي.

- قطعتان من القطايف بالجبن القليل الدسم (يوازي حجم القطعة حجم قطعة البيتزا الصغيرة).

- قطعة من "الكاتو" القليل الدسم المعدّ منزلياً.

- نصف قطعة من الكلاج المشويّ، مع إضافة ملعقة كبيرة من القطر اليها (يُفضّل الاستعاضة عن القطر بالسكّر الذائب).

- كوب من سلطة الفاكهة الطازجة أو الفاكهة المجفّفة (ما يُعادل 6 حبّات)، مع العصير الطازج غير المحلّى.

*ملاحظة:لا يكفي الاستعاضة عن السكّر بالسكّر الذائب، أو سكر الفاكهة، أو ما شابه، عند اعداد الحلويات في المنزل، إنّما يجب أيضاً الابتعاد عن الدهون، خصوصاً عن السّمن والزبدة التي تُعتبر من المواد الأساسيّة في تحضير الحلويات الشرقية.

جدول السعرات الحرارية

وفي ما يلي، جدول يُحدّد السعرات الحرارية في كلّ 100 جرام من الحلويات العربية:

شاهدي أيضاً: