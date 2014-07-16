جُمانة أبو فاضل تُصمّم جلسة حوض السباحة الداخلي

يضفي حوض السباحة الداخلي جمالاً خاصّاً إلى الديكور السائد في منزلك، فيمنحك فرصة الاسترخاء في جوٍّ من الراحة والترفيه.ولذا، لا بدّ لك من الاهتمام بتصميم جلسة بالقرب منه، شبيهة بإحدى جلسات "السبا" الداخلية؛ وذلك بمساعدة مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل التي تنقل لك أجواء الطبيعة إلى داخل منزلك:

- وزّعي عدداً من الكراسي الطويلة المريحة، كي تتمدّدي عليها بعد ممارسة رياضة السباحة.في غالبية الأحيان، تكون هذه الكراسي مصنوعة من خشب "التك" أو من البلاستيك المغطّى بالقماش.بالمقابل، يُمكنك تأثيث جلسة شبيهة بالصالون، تضمّ أريكتين متقابلتين، أو عدداً من الأرائك والمقاعد الموزّعة على شكل "يو" U، تتوسطها طاولة بسيطة مصنوعة من "البامبو".

- أدخلي ألوان الطبيعة الفرحة إلى هذه الجلسة، من خلال الأقمشة والوسادات البيضاء المزيّنة بدوائر من مختلف الألوان، كالأزرق والأخضر مثلاً، وابتعدي عن استعمال الألوان الحياديّة أو الداكنة.

- وزّعي "الاكسسوارات" في الزوايا، لتلوّن جلستك بألوانها الفرحة.ويمكنك استعمال الأواني المصنوعة من "البليكسيجلاس"، مثلاً، أو استعيني بأكواب وصوانٍ من مختلف الألوان.

- زيّني الزوايا ببعض النباتات الخضراء، لتضفي الحيويّة على هذه الجلسة.

- احرصي على إنشاء قبّة زجاجية، فوق حوض السباحة مباشرةً، كي تمنحك شعوراً بالانفتاح على الخارج.ويُفضّل وضع الكراسي أو المظلّة بالقرب منها أو من النوافذ الزجاجيّة لتنعمي بالضوء الطبيعيّ، وأنت مسترخية!

- اهتمّي بتوزيع الموسيقى بطريقة مدروسة ضمن السقف المستعار، أو من خلال مكبّرات الصوت المركّزة في الزوايا.وتجنّبي إدخال جهاز التلفزيون الذي يتعارض مع جوّ الهدوء في الغرفة.

- ابتعدي عن توزيع إطارات الصور، لأنّ وجودها يقتصر على غرفة المعيشة أو الصالون.ويمكنك تخصيص زاوية لحفظ المجلات لتصفحها، وأنت مسترخية!

- احرصي على وجود منطقة مخصّصة "للدش" بالقرب من حوض السباحة، على أن تكون مصنوعة من "الستاينلس ستيل"، وذات أرضيّة من الخشب، كما يُفضّل وجود "كابينات" صغيرة لتبديل الملابس.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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