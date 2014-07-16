إستوحي من النجمات إطلالتك العصرية في العيد

ماذا يجب أن أرتدي في نهار العيد؟ وكيف أحقق الإطلالة المثالية فيه؟ هذه هي الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن كل سيدة في هذا الوقت من العام، لذلك أردنا أن نمد لك يد المساعدة، ونقدم لك في ما يلي 5 نقاط بسيطة استوحيناها من إطلالات النجمات لتتألقي بإطلالة عصرية وجميلة:

- الأوفرول

عادت هذه القطعة من جديد لتكون من أبرز اتجاهات الصيف، وقد تألقت بها العديد من نجمات هوليوود بإطلالات يومية أو في الحفلات، ويمكنك أن ترتدي الأوفرول بالطريقة التي تناسب ذوقك، وقد اخترنا لك أجمل الطرق التي ظهرت بإطلالة النجمة غوين ستيفاني Gwen Stefani وأوليفيا باليرمو Olivia Palermo.

- التنورة الميدي

تتميز هذه التنورة بنعومتها وبساطتها، ومن الممكن أن تعطيك إطلالة راقية وأنيقة في مختلف المناسبات، لذا ننصحك بأن تختاريها بلون باستيل لتتألقي بإطلالة صيفية ناعمة كما فعلت جايمي موراي Jaime Murray.

- كوني متجددة وابتعدي عن المألوف

يمكنك أن تكوني متجددة بإطلالتك في العيد، وذلك بأن تدمجي طبعتين مختلفتين بإطلالة واحدة، وقد ظهرت هذه الطريقة بإطلالة ليلي كولينز Lily Collins والنجمة الآسيوية انجل بيبي Angelababy التي نسقت تنورة مخططة وقميصاً منقطاً فحصلت على إطلالة متجددة وجميلة.

- اختاري الحذاء الملون

تعتمد العديد من السيدات الألوان المحايدة لإطلالاتهن كالأسود والأبيض واللحمي، وبذلك يحصلن على لوك جميل بطريقة بسيطة، ولتبتعدي بإطلالتك عن الملل والرتابة ننصحك بإضافة حذاء ملون لتشرقي بطلتك كما فعلت كيت باكنسايل Kate Beckinsale والنجمة المتألقة دايان كروغر Diane Kruger.

- تصاميم رياضية

لم تعد التصاميم والأزياء الرياضية حكراً على النادي أو صالة الرياضة، فقد أطلق العديد من المصممين قطعاً صيفية مستوحاة من التصاميم الرياضية لتتألقي بها بإطلالاتك اليومية، وقد ظهرت بإطلالات العديد من النجمات، مثل: كيم كارداشيان Kim Kardashian، وشيريل كول Cheryl Cole.

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